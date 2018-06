Канада с нова победа в Лигата на нациите (видео)

Another great rally in a match that was full of them!! It features @FacuConte7 with a brilliant save & Stephen Maar with the emphatic finish! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @VBallCanada @Voley_FeVA pic.twitter.com/rhs3aGGIXA — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 3, 2018

Мъжкият национален отбор на Канада постигна втора поредна и общо 3-а победа в Лигата на нациите. Момчетата на френския селекционер Стефан Антига надделяха над домакините от Аржентина с 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:23) във втората си среща от турнира в Група 7, играна през изминалата нощ в град Сан Хуан.Така "гаучосите" продължават да са без победа до момента в Лигата. Тази вечер и нощ, в последните мачове от турнира Канада ще играе срещу Иран, а Аржентина с олимпийския вицешампион Италия.Най-полезен за "кленовите листа" бе Стивън Маар с 18 точки (2 блока и 53% ефективност в атака), а Джейсън Дероко заби още 14 точки (1 блок и 48% ефективност в атака) за победата. За домакините от Аржентина над всички бе Факундо Конте с 23 точки (3 блока и 48% ефективност в атака), но и неговите усилия не помогнаха за успех.