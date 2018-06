Нойщетер потресен, че не е в състава на Русия

Руският защитник Роман Нойщетер, който играе за турския Фенербахче (Истанбул), изрази разочарованието си, че не е бил включен в националния отбор за Световното първенство, което започва след 11 дни. Днес стана ясен и окончателният състав на Русия, а в профила си в "Туитър" роденият в Германия футболист написа, че е потресен от решението на треньора и хората от щаба му.

"За съжаление треньорът реши да не ме включва в окончателния състав от 23-а футболисти за Световното първенство. Разбира се, че съм потресен и разочарован. Намирам се в оптимална форма. Готов съм на 100 процента и можех да се раздам напълно. Но като ме няма, остава само да пожелая на отбора успех и да мине всичко без контузии, заяви 30-годишният бранител.

Unfortunately the coach decided to not nominate me for the final World Cup squad. Of course I’m shocked and disappointed. I am 100% fit and was ready to give it all. All the best to the team and no injuries! #dawai pic.twitter.com/7YvOTu56NU