Сърбия завърши с 3 от 3 в София след нов тайбрек (видео)

A new #VNL battle going on in Sofia. @ossrb v @ausvolley . Serbian Dusan Petkovic puts Aussie Max Staples to the ground with a heavy spike #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/ZPMo2NflUJ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 3, 2018

It's revenge time! #19 Max Staples says no to Serbian attack with Monster Block #VNL #BePartOfTheGame pic.twitter.com/jqrCCJFJfO — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 3, 2018



Victory for @ossrb 3-2 (25 - 23 25 - 19 20 - 25 25 - 27 15 - 9) against @ausvolley. Serbian player Stevan Simic enjoys happy ending after epic battle!#VNL #BePartOfTheGame #Volleyball



For full stats & highlights: https://t.co/0CgZcSEAQY pic.twitter.com/F5oORFJZ8w — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 3, 2018 Най-полезен за сръбския тим бе Душан Петкович с 18 точки (53% ефективност в атака) за победата. Урош Ковачевич добави още 10 точки (1 блок и 57% ефективност в атака) за успеха. За Австралия Макс Стейпълс реализира 17 точки (2 блока и 45% ефективност в атака). Резервите Джордън Ричърдс (3 блока, 3 аса и 53% ефективност в атака) и Томас Ходжс (1 блок и 42% ефективност в атака) завършиха с 16 и 15 точки, но и това не помогна за успеха.

СЪРБИЯ - АВСТРАЛИЯ 3:2 (25:23, 25:19, 20:25, 25:27, 15:9)

СЪРБИЯ: Никола Йовович 2, Душан Петкович 18, Урош Ковачевич 10, Милан Катич 7, Петър Кръсманович 4, Александър Околич 9 - Никола Росич-либеро (Никола Михайлович 5, Стеван Шимич 4, Иван Костич, Дражен Лубурич 4 Сречко Лисинац 2, Марко Ивович 5)

Старши-треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

АВСТРАЛИЯ: Харисън Пийкок, Люк Смит 2, Макс Стейпълс 17, Трент О'Деа 10, Бо Грейъм 6, Линкълн Уилямс 3 - Люк Пери-либеро (Саймън Хоун, Аршдийп Досандж 2, Томас Ходжс 15, Джордън Ричърдс 16, Джерард Липскоумб-либеро)

Старши-треньор: МАРК ЛЕБЕДЕВ. Никола Йовович 2, Душан Петкович 18, Урош Ковачевич 10, Милан Катич 7, Петър Кръсманович 4, Александър Околич 9 - Никола Росич-либеро (Никола Михайлович 5, Стеван Шимич 4, Иван Костич, Дражен Лубурич 4 Сречко Лисинац 2, Марко Ивович 5)Харисън Пийкок, Люк Смит 2, Макс Стейпълс 17, Трент О'Деа 10, Бо Грейъм 6, Линкълн Уилямс 3 - Люк Пери-либеро (Саймън Хоун, Аршдийп Досандж 2, Томас Ходжс 15, Джордън Ричърдс 16, Джерард Липскоумб-либеро)

Волейболистите от националния отбор на Сърбия затвърдиха отличното си представяне на турнира в Група 5 от втората седмица от Лигата на нациите в зала "Арена Армеец" с трета поредна победа! След два поредни успеха в 5 гейма, днес момчетата на Никола Гърбич надиграха Австралия също с 3:2 (25:23, 25:19, 20:25, 25:27, 15:9) в последния си мач на турнира.Така "плавите" имат 4 победи, 2 загуби и 9 точки във временното общо класиране на Лигата. Австралия пък е с 1 победа, 5 загуби и 4 точки. Следващия уикенд Сърбия щр бъде на турнира в Група 12 в Eкс ан Прованс (Франция), където ще играе срещу домакините, Аржентина и Република Корея. "Кенгурата" пък ще пътуват до Отава за мачовете си от Група 9 срещу домакина Канада, Германия и САЩ.Сърбите спечелиха без особени проблеми първите два гейма, но в третия играчите на Марк Лебедев подобриха своя сервис и се наложиха с 25:20. Възходът в играта на "кенгурата" продължи в четвъртата част, след като взеха аванс от 4 точки при 20:16, успяха да приключат частта при 27:25. В решаващия тайбрек Сърбия поведе с 3:0 след серия от мощни сервиси на Марко Ивович. До края той и съотборниците му продължиха да са по-добрият отбор и спечелиха мача с 3:2 след 15:9.