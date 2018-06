Коутиньо: Неймар и Салах могат да изместят Меси и Роналдо от върха

“Световното първенство изглежда като подходящия момент някой да се възползва от шанса си. Меси и Роналдо са сами на върха от доста години. Мисля, че е време за други играчи да се борят да бъдат най-добрите в света, както и на Мондиала. За мен Салах и Неймар имат големи шансове да сторят това. Разбира се, зависи от развитието на първенството, но те имат нужния талант. Това са играчите, които бих откроил”, заяви бразилецът.

КАЛОЯН АНТОНОВ

Philippe Coutinho: Neymar & Salah will light up the World Cup https://t.co/dtjicZdvgY pic.twitter.com/UfhxHWZ7Tw