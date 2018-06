Англия Челси интервюира Луис Енрике и Лоран Блан за мениджърския пост 03 юни 2018 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Бившият треньор на Барселона Луис Енрике отново се превърна в най-актуалния вариант за заместник на Антонио Конте начело на Челси , съобщават каталунското издание "Спорт", както и пресата на Албиона.

SPORT:

Luis Enrique could become the next coach of Chelsea. pic.twitter.com/WA3V55rvtJ — ® (@UltraAutistic) June 1, 2018 Ръководството на лондонския клуб отново се е обърнало към 48-годишния испанец и се надява той да успее да върне Челси в Шампионска лига. Името на Енрике е свързвано с мениджърския пост при "сините" от Лондон от януари насам, като в един момент той дори бе смятан за сигурния нов треньор на тима. Големите финансови изисквания обаче доведоха до неразбирателство между двете страни и до сделка не се стигна. BREAKING:



According to @Gazzetta_it



Chelsea will appoint Laurent Blanc after having talks with him and Luis Enrique again.



A response to the report said, Blanc was first, Luis Enrique was second and Maurizio Sarri was third.



According to @Gazzetta_it Chelsea will appoint Laurent Blanc after having talks with him and Luis Enrique again. A response to the report said, Blanc was first, Luis Enrique was second and Maurizio Sarri was third. What's your reaction to this if true? — WorldWideChels (@WorldWideChels) June 3, 2018 Впоследствие Марина Грановская и Роман Абрамович се насочиха към Маурицио Сари. Лондончани не успяха да се споразумеят за сумата, която да платят за италианския специалист и в крайна сметка се отказаха от него. Chelsea 'to announce new manager in the coming days' https://t.co/rQujG3wMyK pic.twitter.com/d8Wx7j2cZY — The Sun Football (@TheSunFootball) June 3, 2018 Това е довело до нов обрат, при който Луис Енрике може все пак да се озове в Челси. Другият основен кандидат за поста е Лоран Блан. Бившият наставник на Франция и ПСЖ дори е смятан за фаворит според различни източници. През миналия сезон лондончани завършиха на пето място във Висшата лига и ще играят в Лига Европа, но успяха да спечелят Купата на Англия, след като победиха Манчестър Юнайтед на финала на турнира. Луис Енрике водеше Барселона в периода 2014-17 и под негово ръководство каталунците спечелиха веднъж Шампионска лига и два пъти станаха шампиони на Испания. SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236

