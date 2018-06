Тенис Тиери Асион пред Sportal.bg: Френският мъжки тенис не изглежда добре 03 юни 2018 | 17:22 0 0 0 0 0



"Елина е много добра в големите турнири. Сега трябва да се представя силно в турнири като "Ролан Гарос", което е различно и е стъпка нагоре", заяви Асион пред Sportal.bg. - Очакват я големи неща. Миналата година тя беше 15-а, сега е четвърта в света. От известно време е в топ 5. Сега трябва да се представя по-добре на тези турнири. Това е следващата стъпка. Когато успее, няма лимит за нея. Тя печели всяка седмица, побеждава първите три в света доста често. Вървим стъпка по стъпка."



"Конкуренцията е силна. Има осем тенисистки, които могат да спечелят титлата на турнир от Големия шлем. Някои от тях вече са печелили титла Шлема. Имат известно предимство, защото знаят как се прави, познават пътя. Елина все още не го е намерила, но и трябва един път да го направи", допълни бившият френски тенисист. - Елина е една от най-постоянните, но не е печелила турнир от Големия шлем, но тя е млада. Може да се подобрява още много. Това е толкова хубаво - всичко може да подобри. И тя иска да го направи."

.@ElinaSvitolina shares a laugh with coach @thierryascione in Madrid pic.twitter.com/CVb6Gt2txD — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 4, 2018

Според Асион има положителни и отрицателни страни на това да има доминиращ играч или схемата да е по-отворена, както е сега при жените, където почти всяка седмица има различен победител: "Зависи от коя страна си. Тенисът никога не е бил по-добър от сегашния период с Роджър, Рафа и Серина. Това е факт. Това е невероятно, ние сме свидетели на едно невероятно поколение. Не знам дали е по-добре, когато знаем кой ще спечели. Тази година отново Надал се очаква да спечели, но това не е толкова лесно. При жените е по-отворена схемата, но не толкова в края."



Асион разказа малко за своята академия, която се намира на пет минути от комплекса "Ролан Гарос": "Ние изградихме тази академия преди четири години с приятелите ми от времето, което играех. Имаме отлични играчи, качествени треньори. Нямаме много тенисисти, защото искаме да има качество, не количество. Сега правим една академия в Лион и ще имаме две. Аз съм от Лион, роден съм там. Там няма нищо и аз ще опитам да направя това, което никой не направи досега."



"Тенисът се промени по отношение на физиката. Всички тенисисти са атлети на високо ниво, а не беше така преди 15 години. Сега трябва да си подготвен много добре физически, но трябва да работиш и с топката, защото не може само да тичаш", допълни специалистът.

'Oh what a shot!'



More Monfils Magic! pic.twitter.com/rLGOi7pXdB — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 2, 2018

Тиери коментира и ситуацията във френския тенис, която не изглежда розова в момента. Всички представители на домакините при мъжете отпаднаха преди края на първата седмица на "Ролан Гарос".



"Ситуацията не изглежда особено добре в момента, ако трябва да бъда честен. Лука Пуй е на ниво, но му е трудно да бъде първа ракета на Франция толкова рано. Важно е за него следващите две-три години да бъде предпазен и подкрепен от Жо (Цонга), Гаел (Монфис), Ришар (Гаске), Симон. Те играят добре, защото са четворка. Това е важно да се разбере. Не е лесно да си единствен в елита. Особено в страна като Франция, където тенисът е голям, имаме турнир от Големия шлем.



Следващото поколение може да не идва сега, но работим върху това. Имаме късмет да имаме четирима такива шампиони по едно и също време. Последните години винаги имаме по някой във втората седмица на турнирите от Големия шлем. Понякога по двама или трима. Когато Жо не играе, е различно, затова е важно да се върне", заяви Асион.



