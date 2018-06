Вижте обиколка във Ф1 през каската на пилота (видео)

Виждали сме много обиколки във Формула 1 през камера, монтирана върху болида, но ето че имаме рядката възможност да се насладим на видео, заснето от камера, закрепена за каската на пилота. Ф1 публикува в официалния си туитър канал материал, запечатал обиколка на пистата в Монако "през очите" на Пиер Гасли от Торо Росо.

Клипът дава ярка представа за трасето в княжеството – усещат се всички вибрации, чува се неповторимия звук. Освен това, обаче, можем да видим перспективата на състезателя и да си дадем сметка наистина колко е трудно изпреварването на това историческо място.

Ето и самото видео:

