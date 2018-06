Тийм елиминира Нишикори, следва сблъсък със Зверев

Стана ясен и съперникът на поставения под №2 на тазгодишното Открито първенство на Франция Александър Зверев (Германия). Това е седмият поставен австриец Доминик Тийм, който на 1/8-финалите надигра с 6:2, 6:0, 5:7, 6:4 японеца Кей Нишикори (№19).

"At the end I was nervous. It’s something very special to serve for the French Open quarters."@ThiemDomi #RG18 pic.twitter.com/Z29etzQIMw