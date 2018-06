Зверев спечели трети пореден петсетов дуел и стигна 1/4-финал на "Голям шлем"

Поставеният под номер 2 Александър Зверев спечели трети пореден петсетов трилър на “Ролан Гарос” и за първи път в кариерата си се класира на четвъртфинали на “Голям шлем”. Германецът срази Карен Хачанов с 4:6, 7:6(4), 2:6, 6:3, 6:3 и стана най-младият участник на тази фаза на "Шлем" от 2009-а (Хуан Мартин дел Потро) след битка, продължила 3 часа и 32 минути.

First Major quarterfinal for Sascha Zverev!



Survives a three and a half hour epic against Khachanov 4-6 7-6(4) 2-6 6-3 6-3.#RG18 pic.twitter.com/RCEg4Cv8Cq