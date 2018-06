Първата ракета на Франция: Хората не ме разпознават

Първата ракета на Франция при жените Каролин Гарсия призна, че не е особено популярна в родината си, което и помага да се справя с напражението. Французойката призна, че не и лесно да излиза на централния корт в Париж, тъй като някога е мечтала за него, докато е гледала "Ролан Гарос" по телевизията.



"Кортът "Филип Шатрие" е различен от всички останали. Той е огромен и променя цялата настройка. Гледала съм мачовете там, когато бях на 10 години и мечтаех някой ден да играя на него. Така че сега, когато съм тук, е малко по-сложно", призна Гарсия.



"Но през миналата година спечелих много важен мач срещу Ализе Корне, така че съм по-опитна. Все пак остава трудно да стартираш на толкова голям корт, а феновете да са там заради теб", каза французойката, която е №6 в света в момента.

