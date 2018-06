Бойни спортове Ломаченко аут за четири месеца 03 юни 2018 | 11:48 0 0 0 0 0

Vasyl Lomachenko will have surgery on his shoulder on Wednesday and is expected to be out of the ring until December.https://t.co/vvzE0XrUDb pic.twitter.com/VwolM4BH56 — BBC Sport (@BBCSport) May 29, 2018 "Във втория рунд пуснах дясно кроше и усетих болка. До гонга тя не престана. Трябваше да се откажа от този удар - разказа Ломаченко. - Техниката не е най-добрата в моя арсенал, но с нея може да се завърши комбинация. Възстановяването ще продължи четири месеца. След това мога да започна пълноценни тренировки. След изследванията стана ясно, че имам проблем с рамото. Това е част от спорта. Непрекъснато ривкуваш, защото организмът работи на макс." Ломаченко претърпя операция. Освен лабрума е била засегната и част от коста. Това означава, че почти сигурно украинската боксова звезда няма да се бие повече през 2018-а. Васил Ломаченко ще лекува контузия поне четири месеца. Той получи разкъсване на раменен лабрум в двубоя с Хорхе Линарес.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 894

1