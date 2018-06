Бойни спортове Фюри скочи на братята Кличко 03 юни 2018 | 11:45 0 0 0 0 3

@realDonaldTrump u need the real heavyweight champion in your office not that bum @BronzeBomber come see the mac is back June 9 in the great city of Manchester uk .

I’ll leave 2 vip tickets on the door for u Mr president sir. — DON TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 30, 2018 "Витали, ти казваш, че съм шампион по празни приказки. Може и така да е. Но това проработи с твоя брат. Владимир хвали Джошуа, защото техният мач беше равен. Нека да похвали мен, защото не успя да ми вкара нито един удар. Кажете истината и престанете да се държите като обидени неудачници." Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри скочи на братята Кличко. Британецът се готви за своето завръщане на ринга. Той отново ще сложи ръкавиците в официален мач следващата събота. Фюри остана обиден от думите на Витали. По-големият брат определи Тайсън като шампион по празни приказки. В същото време Владимир не спира да хвали Антъни Джошуа.

Още по темата

0 0 0 0 3 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1688 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1