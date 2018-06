Моторни спортове Любопитните факти преди ГП на Италия 03 юни 2018 | 09:46 - Обновена 0 0 0 0 0 Родният герой и любимец на мотоциклетните фенове на "Муджело" Валентино Роси спечели полпозишън за Гран При на Италия - неговият първи от 2016 година. Той е и под номер 65 в неговата кариера във всички класове, с което изравнява постижението на Хорхе Лоренсо и става вторият пилот с най-много стартове от първа позиция. Начело в тази класация стои Марк Маркес със 74 победи в квалификации. Валентино Роси (39 години и 106 дни) е най-възрастният пилот, който ще стартира от полпозишън в кралския клас, след Джак Финдли (39 години и 121 дни) през 1974 година. #MotoGP Qualifying @ValeYellow46 TAKES POLE!



The Doctor will start P1 ahead of @lorenzo99 and @maverickmack25 #ItalianGP pic.twitter.com/13ia0DMqzY — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2018 От своите 64 старта от полпозишън до момента, Роси е триумфирал с победа 41 пъти и се е качвал на подиума в 55 от състезанията. Освен това Доктора е на прага на невероятно постижение. Стига да финишира в топ 5 днес, той ще се превърне в първият пилот с над 5 000 точки в най-високия клас на мотоциклетизма. @ValeYellow46 was unbeatable at Mugello between 2002 and 2008



Enjoy some of The Doctor's best ever #ItalianGP wins over the years!



Which is your favourite? pic.twitter.com/fxTLGySzsv — MotoGP™ (@MotoGP) May 30, 2018 Последните 15 състезания в MotoGP бяха печелени от пилоти на Ducati или Honda. Последната победа на състезател с друг конструктор бе успехът на Доктора в Холандия миналата година. Хорхе Лоренсо ще стартира втори, което е четвъртият му старт от предна позиция с Ducati. Миналата година на "Муджело" испанецът поведе във втората и третата обиколки преди да падне до осмото място в състезанието. Марк Маркес спечели шестото място на старта за втора последователна година, изравнявайки най-лошата си квалификация от Аржентина през сезон 2018. В същото време той ще се опита да се превърне в първият MotoGP пилот с четири последователни победи в кралския клас след Лоренсо и неговия стинт през 2015-а. Съотборникът на Маркес в Honda Дани Педроса поднесе изненада и в квалификацията, като зае едва 20-а позиция, което е най-незадоволителната му стартова позиция, откакто той влезе в кралския клас през 2006-а.

