Шотландия почти не оказа съпротива на Мексико (видео)

Мексико победи с 1:0 Шотландия в приятелски мач на легендарния “Ацтека”. Джовани дос Сантос вкара единствения гол за домакините, които се подготвят за Мондиал 2018.

Мексиканците не успяха да се разпишат в предишните си две контроли, но Дос Сантос отбеляза 19-ото си попадение за националния отбор, за да прекъсне нагативната серия. Той получи пас от Карлос Вела в 13-ата минута и с много хубав удар от границата на наказателното поле преодоля стража на “гайдарите” Джон Маклафлин.

