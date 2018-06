НБА Една от най-тежките загуби в кариерата ми, призна ЛеБрон 03 юни 2018 | 02:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Coach Lue on the squad being ready for #NBAFinals Game 2: https://t.co/xxF6O22Nm0#WhateverItTakes pic.twitter.com/4HTzXGvvpl — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2 юни 2018 г. Звездата на Кливланд Кавалиърс ЛеБрон Джеймс не скри, че трудно е приел драматичната загуба от Голдън Стейт в първия мач от финалите в НБА. “Кавалерите” отстъпиха като гост със 114:124 след продължение, но в самия край на редовното време имаха шанс да измъкнат победата. Тогава Джей Ар Смит овладя топката под коша на Уориърс, но вместо да стреля, тръгна към центъра и времето изтече.“Без съмнение, това е една от най-тежките загуби в кариерата ми. Но ако си спомните трудностите, през които съм преминал в детството си, няма място за сравнение. Все пак, баскетболът е преди всичко игра, удоволствие и развлечение”, сподели ЛеБрон.“Джей Ар Смит? Няма нужда да му казвам каквото и да било. Той преживя загубата по-трудно от всички други. Познавам го и знам, че притежава уникалната способност да реагира позитивно след всяка тежка ситуация”, добави Краля.В подобен дух се изказа и треньорът на Кливланд Тайрон Лу. Той изтъкна психическата устойчивост на Смит и обяви, че гардът ще е титуляр и във втората среща в Оукланд. “Джей Ар ще започне от първата минута. Продължавам да вярвам в него. Той може да се справи. Когато всички го отписват, тогава показва на какво е способен”, каза Лу. Кливланд гостува в "Оракъл Арина" в неделя срещу понеделник от 03:05 часа българско време.

