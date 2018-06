Тенис Серина за книгата на Шарапова: 100% слухове, разочарована съм 03 юни 2018 | 02:10 - Обновена 0 0 0 0 0



Рускинята твърди, че Уилямс я ненавижда и винаги играе със злоба срещу нея заради болезнената загуба във финала на “Уимбълдън” през 2004 година. Тогава Маша е видяла съперничката си да плаче в съблекалнята и я чула да казва: “Никога повече няма да загубя от тази…” Serena Williams thinks Maria Sharapova's autobiography is "100% hearsay", but she has no problem with her.



Read: https://t.co/AqcfyIrMu1 pic.twitter.com/4eMWuHUxhZ — BBC Sport (@BBCSport) 2 юни 2018 г. “Мисля, че книгата съдържа 100% слухове. От това, което чух и прочетох, съм доста разочарована. Плакала съм в съблекалнята след много загуби и това е нормално. Правят го и други. Това показва страст и желание за победа. Все пак, беше финал на “Уимбълдън”. Щеше да е странно, ако не се бях разплакала. Емоционална съм и не го крия. Това, което се случи тогава, трябваше да си остане там. Не е хубаво да го разказваш в книга и да се опитваш да унизиш друг човек”, коментира Серина.



“Бях радостна, когато излезе книгата. Исках да я прочета, но се оказа, че в нея има прекалено много написано за мен. Честно казано, изненадах се. Освен това, не всичко е истина. Не изпитвам негативни емоции, но в известна степен съм обидена от тези слухове. Винаги съм твърдяла, че жените трябва да се поддържаме една друга. Вдъхновявам се от успешните жени. Тя (Шарапова - б.р.) играеше много добре преди наказанието. Сега отново е във форма. Срещу всяка тенисистка играя на предела на възможностите си, защото и те играят по същия начин срещу мен. Винаги трябва да съм готова”, продължи американката. "Before her incident of drugs or not, you know, I just feel like she was, you know, doing good before that. So I feel like now she’s doing well again, and I have never had any hard feelings toward her"



- Serena Williams on playing Maria Sharapova pic.twitter.com/Hp8rsxQyI1 — Tennis Photos (@tennis_photos) 2 юни 2018 г. Тя има общо две поражения от Шарапова, и двете през 2004 година. Оттогава Серина спечели 18 поредни мача срещу рускинята, а сега предстои нова среща помежду им на осминафиналите на “Ролан Гарос”.



“Шарапова е фаворит. Тя се завърна преди близо година, а аз съвсем скоро. Сега просто се опитвам да разбера докъде съм стигнала и какво трябва да подобря. Мачът срещу нея ще е още един тест. Тя винаги играе добре тук. Надявам се да видя на какво ниво съм и да продължа да прогресирам”, сподели Уилямс.



1