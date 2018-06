Без голове между Белгия и Португалия, рекорд и контузия за “червените дяволи” (видео)

Белгия и Португалия не можаха да си отбележат гол в приятелски мач, игран на “Крал Бодуен” в Брюксел. Лошата новина за селекционера на “червените дяволи” е поредната контузия на защитника Венсан Компани. Той беше сменен принудително в началото на второто полувреме и тепърва ще се чакат новини около състоянието му.

Друг бранител на белгийците - Ян Вертонген, записа своя юбилеен мач №100 за националния тим. Футболистът на Тотнъм получи специална награда в минутите преди началния съдийски сигнал.

Jan Vertonghen is the first player in Belgium's history to earn 100 caps for his country.



11 years to the day since he made his debut against Portugal. pic.twitter.com/G04gZzk2JD