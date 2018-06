Шамар за световния шампион при завръщането на Нойер (видео)

Световният шампион Германия разочарова с представянето си в контролата срещу Австрия и заслужено загуби с 1:2. Месут Йозил откри резултата в полза на Бундестима преди почивката, а през второто полувреме Мартин Хинтерегер и Алесандро Шьопф донесоха успеха на домакините, които само преди няколко дни надвиха и домакина на Мондиал 2018 Русия.



Срещата в Клагенфурт започна с близо два часа закъснение заради проливния дъжд, който наводни терена. Мануел Нойер се завърна на вратата на Германия след 8-месечно отсъствие заради контузия, а дебют с екипа на Маншафта направи нападателят на Фрайбург Нилс Петерсен.

Game over Our first #WorldCup dress rehearsal ends in defeat in Austria #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER 2-1 pic.twitter.com/lq9GAUs7TX

Йоахим Льов заложи на предпочитаната от него схема 4-2-3-1, с Петерсен на върха на атаката и Йозил, Юлиан Брант и Льорой Сане зад него. Двамата вътрешни полузащитници бяха Сами Кедира и Илкай Гюндоган, а отбраната бе в състав Йошуа Кимих, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле и Йонас Хектор.

Австрийците започнаха с доста футболисти, подвизаващи се в Бундеслигата. Селекционерът Франко Фода не се притесни да започне с трима нападатели срещу именития съперник. На Марко Арнаутович помагаха Шопф и Петер Зули, а в средата на терена най-много работа свършиха Дейвид Алаба и Юлиан Баумгартлингер.

Let's try this again! The players will warm-up once more with a seemingly final attempt to kick-off set for 19:40 CEST. #DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/aEN3YJrdKA