Реал Мадрид се отказа от Почетино

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино няма да е заместникът на Зинедин Зидан в Реал Мадрид, съобщи Sky Sports. В дните след изненадващата оставка на французина, извел кралския клуб до три поредни триумфа в Шампионската лига, се смяташе, че фаворит за овакантения пост е именно Почетино. На “Сантиаго Бернабеу” обаче са се отказали от идеята да привлекат аржентинеца, защото се опасяват, че евентуални преговори биха отнели много време.

По-рано днес “Marca” написа, че представители на Реал вече са влезли в контакт с Почетино чрез негов приятел, който го представлява като личен агент. Двете страни се били разбрали 46-годишният специалист да даде своя отговор дали иска да води “белия балет” в срок от 5 дни.

SKY SOURCES: Real Madrid end interest in making Mauricio Pochettino their new manager. #SSN pic.twitter.com/s431s6niSI

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2 юни 2018 г.