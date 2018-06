Тенис Гофен спаси 4 мачбола и пречупи Монфис, Чилич разби американец 02 юни 2018 | 19:16 - Обновена 0 0 0 0 0 Пставеният под №8 Давид Гофен се пребори за драматична победа в третия кръг на "Ролан Гарос". Белгиецът надви в изключително оспорван мач, който започна вчера и се доигра днес, №32 в схемата Гаел Монфис (Франция) с 6:7 (6), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3. Fights back from the brink!@David_Goffin saves four match points to defeat Monfils in a thriller, 6-7(6) 6-3 4-6 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/3WCfLp1YFL — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г. Гофен спаси 4 мачбола по пътя към победата в двубоя, който вчера бе прекъснат при аванс от 3:2 с пробив за белгиеца третия сет. При 5:4 в четвъртата част полуфиналистът от 2008 година Монфис сервираше за победата и имаше 4 мачбола, но Гофен се пребори за маратонския 10-и гейм и в крайна сметка пречупи съперника си след общо 3 часа и 58 минути игра. В следващата фаза Гофен ще играе с италианеца Марко Чекинато. Quel fighting spirit de David Goffin

Le Belge a sauvé 4 balles de match et élimine Gaël Monfils en 5 sets #RG18 pic.twitter.com/xW7ftVZI7H — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г. В същото време, за 1/8-финалите се класира и поставеният под №3 Марин Чилич. Хърватинът отнесе с 6:3, 6:2, 6:4 Стийв Джонсън (САЩ) и за място на 1/4-финалите ще спори с поставения под №18 италианец Фабио Фонини.

