Тенис Надал отново прегази Гаске (видео) 02 юни 2018 | 18:26 - Обновена 0 0 0 0 5 Лидерът в световната ранглиста и носител на 16 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал очаквано записа 16-а победа от 16 мача срещу французина Ришар Гаске. Водачът в схемата Рафа се разправи с поставения под №27 Гаске с 6:3, 6:2, 6:2 и се класира на 1/8-финалите на “Ролан Гарос”. Интересно за отбелязване е, че вече в 11 поредни срещи Гаске няма спечелен сет срещу Надал. A place he knows all too well...



Welcome to Court Philippe-Chatrier @RafaelNadal!#RG18 pic.twitter.com/EvWHANqAfM — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г. Следващият съперник на 10-кратния шампион в Париж е германският левичар Максимилиан Мартетер, който по-рано днес разби в три сета естонеца Юрген Зоп.

Надал започна вихрено двубоя с Гаске и набързо поведе с 5:0 след 4 гейма на нула. Французинът взе само 2 точки в първите пет гейма, но въпреки това върна за кратко интригата в сета. Опитният французин съкрати аванса на съперника си на 3:5, като в деветия гейм дори спечели първите две точки при сервис на Надал. Испанецът обаче не допусна по-сериозни усложнения и с 6:3 затвори първата част. Във втория сет Рафа поведе с 4:0, 5:1 и с 6:2 затвори частта. Третият сет бе идентичен на втория - Рафа, който утре ще навърши 32 години, поведе с 4:0, след което двамата тенисисти си размениха по два гейма и испанецът се класира за 1/8-финалите. Léo, ballkid, had a nice moment with @RafaelNadal !

Après sa victoire contre Richard Gasquet, Rafa Nadal a joué avec Léo, ramasseur de balles ! #RG18 pic.twitter.com/HDNz5bdFs5 — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г. "Започнах много силно мача. Чувствах се отлично. Сервирах добре, ретурите ми вървяха, загубих много малко точки. При 5:0 той спечели три поредни гейма, но това се случва понякога, когато започнеш толкова убедително. След това спечелих сета и отново направих поредни пробиви на старта на втория, което ми помогна. Успявах да го движа добре по корта, а това беше много важно. Когато играеш срещу тенисист, когото си побеждавал толкова много пъти, самочувствието винаги е високо", коментира Надал след победата.

