Англия Легендарният Марсело Биелса е фаворит за наставник на Лийдс 02 юни 2018 | 18:14 - Обновена 0 0 0 0 2 Легендарният наставник Марсело Биелса - Лудия е фаворит за нов наставник на Лийдс, изненадващо информира британската преса. Биелса, който е бивш национален селекционер на Аржентина и Чили, е без работа в момента. Последно той води Лил през миналата година, но се раздели с тима. Лийдс пък от няколко години не може да осъществи голямата си амбиция да се завърне във Висшата лига, от която изпадна през сезон 2003-2004. Pep Guardiola on rumoured #LUFC target Marcelo Bielsa pic.twitter.com/vxeyNLkhZJ — #WALMOT (@WALM0T33) May 31, 2018

Pep Guardiola and Mauricio Pochettino both say he's the "best coach in the world".



Marcelo Bielsa is the favourite to replace Paul Heckingbottom at Leeds.



Бившият наставник на на тима Стийв Евънс обаче изрази становище, че в Лийдс трябва да се обърнат към по-опитен и запознат с английския футбол специалист. "Те вероятно ще се пробват за Биелса. Мисля, че репутацията му в световен мащаб е феноменална, но дали ще се справи на "Ню Йорк Стейдиъм" в Родеръм във вторник вечер. Не съм толко сигурен. Мнението ми е, че трябва дасе потърси някой опитен английски мениджър, който има опит в Чемпиъншип. Някой като Мик МакКарти и Стийв Брус", заяви Евънс. След финансовата криза и изпадането, йоркширци преживяха трудни години в ниските нива на английския футбол. Идването на новия собственик, който пое тима през миналата година, вдъхна увереност на феновете, особено след като клубът откупи легендарния стадион "Елън Роуд", който от години не бе тяхна собственост. В момента се търси наставник номер 10 за последните пет години, който да поведе "белите" към Висшата лига и Биелса е фаворит на букмейкърите.

