Бразилия без проблеми срещу Япония (видео)

This is what is means to #BePartOfTheGame !



The lights may have momentarily gone out in Goiâna but @volei ’s army of yellow go dancing in the dark to shine their own light in the stadium#VNL #Volleyball pic.twitter.com/QFgRzcCq5f — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018

Every point is worth the pursuit,

As @JPN_Volleyball proves so by covering the floor well and Yamato Fushimi finishing off with a stretch good enough to deflect an attack from Brazil#BePartOfTheGame#Volleyball pic.twitter.com/0hGzMCZMyk — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018

.@volei ‘s @brunorezende1 exerts extra effort to recover the ball and to reward the home crowd nicely by setting up Wallace for this massive spike#BePartOfTheGame#VNL #Volleyball! pic.twitter.com/g0LfVK5KsL — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018

Never give up!



You know neither of these teams did: super saves all around, until @brunorezende1 runs the reverse set for that savvy spike from Wallace!#VNL is #Volleyball !#BePartOfTheGame pic.twitter.com/PaO96pD7e4 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018

Олимпийският волейболен шампион Бразилия записа без проблеми 3-а поредна и общо 4-а победа в Лигата на нациите. "Селесао" надигра категорично Япония с 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) във втората си среща от турнира в Група 6 на Лигата, на който е домакин в Гояния, игран този следобед.За Япония това бе трета загуба в Лигата. В момента се играе втората среща за деня на турнира между силният тим на САЩ и Република Корея. Утре (3 юни) в последния ден Бразилия ще играе срещу американците, а двата азиатски отбора ще се изправят един срещу друг. Мачовете са съответно от 18,40 и 16,05 часа българско време.Първия гейм на срещата бе най-оспорван, като равенството се запази до 23:23, но в крайна сметка домакините от Бразилия го измъкнаха с 26:24. След това олимпийските шампиони взеха контрола и удвоиха аванса си след 25:19. Последва прекъсване от повече от 30 минути заради авария в осветителната система на залата, оставила всички в пълен мрак. След подновяването на играта "Селесао" отново нямаха проблеми и спечелиха чисто с 3:0 след 25:20.Над всички за Бразилия бе Уолъс Де Соуса с 15 точки (2 блока, 3 аса и 56% ефективност в атака) за победата. Маурисио Соуса и Лукаш Сааткамп добавиха по 9 точки за успеха. За японците Исеи Отаке завърши с 13 точки.Бруно Резенде 4, Уолъс Де Соуса 15, Маурисио Боржеш 4, Дъглас Соуса 7, Маурисио Соуса 9, Лукаш Сааткамп 9 - Талес Хос-либеро (Уилям Аржона, Евандро Гера, Леонардо До Нашименто)Масахиро Секита, Ямато Фушими, Наоя Такано 6, Исеи Отаке 13, Кентаро Такахаши 9, Хироаки Асано 9 - Сатоши Цуики-либеро (Хаку Ри, Тацуя Фукузава, Акихиро Ямаучи 6)