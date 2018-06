Интер чака оферти за Икарди

Интер вече има заместник на голмайстора си, след като наскоро подписа със сънародника му Лаутаро Мартинес за сумата от 25 млн. евро. Тази седмица съпругата и агент на Икарди Уанда Нара заяви, че футболистът или ще преподпише с клуба, или ще го напусне.

КАЛОЯН АНТОНОВ

#Inter, Suning not willing to offer any discounts on #Icardi https://t.co/zNYFd5yFlY pic.twitter.com/EPxqvNOPNk