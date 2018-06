Тенис Фонини спечели петсетов маратон, Хачанов елиминира надежда на Франция 02 юни 2018 | 16:21 - Обновена 0 0 0 0 0



Фонини надви в маратонски петсетов дуел поставения под №16 британец Кайл Едмънд с 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4, като мачът продължи 3 часа и 34 минути. Фонини навакса изоставане от 1:2 сета, като в решаващата пета част реализира пробив в 10-ия гейм при 5:4 в своя полза и това се оказа фатално за Едмънд. В следващата фаза италианецът ще мери сили с поставения под №3 Марин Чилич (Хърватия) или американеца Стийв Джонсън. Quel combat entre Fabio Fognini et Kyle Edmund !

Et à ce petit jeu c'est l'Italien qui l'emporte aujourd'hui.



Il attend le vainqueur de Cilic-Johnson #RG18 pic.twitter.com/UNC8LJN0F7 — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г.

70-ият в световната ранглиста германски левичар Максимилиан Мартерер пък се разправи с “щастливи губещ” от квалификациите” Юрген Зоп (Естония) с 6:2, 6:1, 6:4. Мартерер не допусна пробив в срещата и след 1 час и 39 минути си осигури място на 1/8-финалите, където най-вероятно ще бъде противник на световния №1 и 10-кратен шампион Рафаел Надал. Испанецът в момента играе с французина Ришар Гаске.



Keeping Up With Karen@karenkhachanov notches his 60th career win, upsetting French favorite Pouille 6-3 7-5 6-3.

Keeping Up With Karen@karenkhachanov notches his 60th career win, upsetting French favorite Pouille 6-3 7-5 6-3.

#RG18 pic.twitter.com/JnnpeazUs5 — Roland-Garros (@rolandgarros) 2 юни 2018 г. Руснакът Карен Хачанов пък разочарова домакините, елиминирайки в три сета поставения под №15 французин Люка Пуй. 38-ият в света руснак спечели с 6:3, 7:5, 6:3 на "Филип Шатрие", като мачът започна вчера, но бе прекъснат заради дъжд и се доигра днес. Доиграването започна от 2:0 сета в полза на руснака, който в третата част днес спечели последните 4 гейма и с това затвори двубоя в своя полза. Вчера французинът имаше аванс от 5:2 във втория сет, но със серия от пет поредни гейма 22-годишният Хачанов взе частта преди прекъсването на мача. Хачанов ще спори за място на 1/4-финалите с поставения под №2 Александър Зверев (Германия). Станаха ясни имената на още трима осминафиналисти на тазгодишното издание на "Ролан Гарос". Това са №18 в схемата Фабио Фонини (Италия), Максимилиан Мартерер (Германия) и Карен Хачанов (Русия).

