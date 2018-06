Валентино Роси взриви трибуните на "Муджело" и спечели полпозишън в Италия

Ветеранът на MotoGP и любимец на феновете на спорта Валентино Роси взриви трибуните в родната си Италия, спечелвайки безапелационен полпозишън за 55-и път в своята кариера в кралския клас. Доктора записа най-добрата си обиколка три минути преди края на квалификацията. Времето му от 1:46.208 минути се превърна и в новия рекорд за обиколка на пистата. Това е първият полпозишън за 39-годишния италианец от ГП на Япония през 2016 година, като през същия сезон той за последно стартира първи в Италия.

От втора позиция утре ще стартира бившият му съотборник Хорхе Лоренсо, който има пет победи от последните седем състезания на италианското трасе "Муджело". Трети на стартовата решетка ще се нареди съотборникът на Роси в Yamaha Маверик Винялес.

Първи на пистата в квалификацията излезе Марк Маркес с Honda. Още в началото на 15-минутната сесия тифозите запалиха димки от трибуните и това създаде лека мъгла на трасето. По средата на квалификацията пилотът на Suzuki Андреа Яноне измести Маркес от челото с обиколка за 1:46.347 минути. Две минути преди края Доктора си гарантира първата позиция.

The Maniac is on a charge! @andreaiannone29 sets the fastest ever lap of Mugello! Beating his old pole lap record!#ItalianGP pic.twitter.com/pGD1wZgwZ1 — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2018

Маркес неведнъж започваше отлична обиколка, но в последните два сектора губеше над половин секунда и така настоящият световен шампион ще стартира утре едва шести в Гран При на Италия, което засега се очертава най-трудното му състезание за сезона.

Винялес от своя страна трябваше да премине през Q1, за да стигне до третата си позиция на "Муджело" утре. Зад него ще се наредят Яноне и Данило Петручи, който се бори да заеме мястото на Лоренсо в заводския тим на Ducati догодина.

Гран При на Италия изглежда, че ще бъде изключително трудно и за съотборника на Маркес - Дани Педроса, който ще стартира 20-и. Испанецът катастрофира в четвъртата тренировка непосредствено преди квалификацията.

Състезанието за ГП на Италия в MotoGP стартира в 15:00 часа българско време.

Андреа Довициозо с още един италиански мотор няма да изпуска Маркес от око като ще стартира точно зад него - седми. Кал Кръчлоу със сателитна Honda, Йоан Зарко със сателитна Yamaha и Алекс Ринс със Suzuki допълват топ 10.