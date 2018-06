Тенис Шарапова прегази Плишкова и чака мач със Серина 02 юни 2018 | 15:36 - Обновена 0 0 0 0 3



Двубоят продължи едва 59 минути, като рускинята на пет пъти проби подаването на съперничката си, а само веднъж загуби свой сервис гейм - в самото начало на мача. Противник на Шарапова в следващия кръг ще е победителят от сблъсъка между носителката на 23 титли от Големия шлем Серина Уилямс и поставената под номер 11 Юлия Гьоргес. КАЛОЯН АНТОНОВ Big win for Maria #Sharapova who dominates World No.6 Karolina #Pliskova 6-2 6-1 in 59 min to get back in Paris R16! #RG18 pic.twitter.com/rnW2wmwb4w — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 2, 2018 Двукратната шампионка на “Ролан Гарос” Мария Шарапова записа бърза победа с 6:2 6:1 над поставената под номер 6 Каролина Плишкова и така се класира за 1/8-финалната фаза на турнира.

