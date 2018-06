Лека атлетика Александра Начева прикова вниманието на Европа 02 юни 2018 | 15:39 - Обновена 0 0 0 1 0

В специалното интервю Начева разказа, че е поставила началото в атлетиката, когато е била на 9 години и първата дисциплина за нея е бил скокът на дължина, а когато е навършила 15, вече е дошло времето за троен скок. Младата пловдивчанка, която започва кариерата си при Ива Пранджева и в момента тренира под ръководството на Стойко Цонов, призна, че би избрала да бяга препятствия, ако не скача троен скок и скок дължина.



A post shared by Александра Начева (@alex_nacheva) on May 26, 2018 at 11:21am PDT Начева разкри също така че освен скоковите тренировки, обича и по-дългите от 150 метра отсечки, “защото не съм родена да бягам 60 метра”.



A post shared by European Athletics (@europeanathletics) on Jun 2, 2018 at 2:22am PDT Тийнейджърката определи Юсейн Болт за своя спортен герой и допълни: “според мен всеки, който е печелил повече от една олимпийска титла е спортен герой.”

“Сребърният медал от Световното първенство под 18 години в Найроби миналата година е най-гордият спортен момент в кариерата ми до момента. Беше страхотно състезание. Все още се надявам да чуя химна на родината си и ще се опитам това да се случи скоро”, казва още Начева, която обмисля вариант да учи графичен дизайн, след като завърши училище.

