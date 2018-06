Касийяс ще се конкурира със Стоичков

Двамата няма да си мерят силите на футболния терен, а на телевизионните екрани. Световният шампион с Испания от Мондиал 2010 ще е коментатор за мексиканската телевизия TV Azteca, докато голмайсторът от САЩ’94 от известно време насам е сред лицата на американската телевизия Univision, която обаче е насочена именно към мексиканските зрители.

“Нервен съм. Играх на последните четири мондиала и това ще е един нов начин, чрез който ще следя Световното. С желание обаче винаги можеш да се научиш и да преодолееш страха”, заяви Касийяс.

КАЛОЯН АНТОНОВ

[SPORT] Iker Casillas:" We'd all have liked a goodbye like Andres Iniesta got"



Former Real Madrid goalkeeper on the Camp Nou's "Infinit Iniesta" presentation. pic.twitter.com/sds5fT3A64