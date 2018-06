Вижте специалната каска на Валентино Роси за ГП на Италия (видео)

Валентино Роси спази традицията си и тази година и в съботната сутрин показа специалната си каска за домашната Гран При на Италия в MotoGP на "Муджело".

Тази година тя е по-патриотична отвсякога. Дизайнът е базиран на оригиналния за сезон 2018 в шампионата с мотивите за слънцето и мрака - деня и нощта, а цветовете представляват трикольора на Италия.

През последните години Доктора излизаше на "Муджело" с много оригинални каски, като в миналогодишната бе събрал оттеглянето на Франческо Тоти от футбола и бе изразил почитта си към трагично загиналия MotoGP шампион Ники Хейдън.

How does Valentino Rossi's new lid compare to his previous designs?#ItalianGP pic.twitter.com/3jQWQxWUcq