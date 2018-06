НБА НБА призна за реферска грешка в полза на Голдън Стейт срещу Кливланд 02 юни 2018 | 13:09 0 0 0 0 4 Clarity on blk/charge review: The trigger is that if in the last 2 minutes of the 4th or overtime officials have doubt whether the defender was in the restricted area. While reviewing, they may also confirm if the defender was in legal guarding position when the contact occurred. — NBA Official (@NBAOfficial) 1 юни 2018 г. Националната баскетболна асоциация (НБА) призна за грешката на съдиите в полза на Голдън Стейт в първия мач от финалите срещу Кливланд (124: 114). Това бе съобщено на официалния сайт на лигата. При резултат от 107:107 и 4,7 секунди преди края на последната четвърт, играчът на Кливланд Джордж Хил изпълни свободни удари. Вторият му опит беше неточен, но Дреймонд Грийн от Голдън Стейт влезе в зоната преди Хил да отправи своя удар, така че съдията трябваше да спре играта и да отсъди повторно изпълнение. Следващият мач от финалния плейоф ще се проведе на 4 юни. 0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 790 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

