Селекционерът на Австралия: Имаме много дълъг път да извървим

Селекционерът на Австралия Берт ван Марвайк показа умереност след поредния добър резултат в контролите на тима му. "Кенгурата" се наложиха категорично с 4:0 над Чехия броени дни преди старта на Световното първенство в Русия.

A great win for the @Socceroos! What was your favourite moment? #GoSocceroos pic.twitter.com/RPCBZHiSR9