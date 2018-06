Иран излъга Аржентина в Сан Хуан (видео)

A couple of fun points here, including some great play from both Argentina & Iran and a great finish by Martin Ramos! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/r3CCkcZJSA — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 2, 2018

Волейболистите от националния отбор на Иран постигнаха втора победа в Лигата на нациите. Воденият от сръбския наставник Игор Колакович тим буквално излъга домакините от Аржентина с 3:2 (21:25, 25:22, 25:22, 24:26, 15:9) в първата си среща от турнира в Група 7, играна през изминалата нощ в Сан Хуан.Така "гаучосите" продължават да са без победа в Лигата до момента. В следващите мачове в Сан Хуан Иран ще играе с олимпийския вицешампион Италия, която падна от Канада с 1:3, докато Аржентина ще спори с "кленовите листа". Двубоите са тази нощ (3 юни) съответно от 00,10 и 03,10 часа българско време.Най-полезен за "персите" бе Милад Ебадипур със 17 точки (1 ас и 64% ефективност в атака), а Амир Гафур добави още 11 точки (1 блок и 59% ефективност в атака) за победата. Звездата на Аржентина Факундо Конте заби 19 точки (2 аса и 65% ефективност в атака), а Кристиан Поглажен завърши с 14 точки (1 ас и 50% ефективност в атака), но и това се оказа недостатъчно за успех.Максимилиано Кавана 1, Факундо Конте 19, Кристиан Поглажен 14, Агустин Лосер 12, Себастиан Соле 12, Мартин Рамос 9 - Сантиаго Данани-либеро (Бруно Лима 9, Матиас Санчес, Томас Лопес 2, Ян Мартинес Франки, Франко Масимино-либеро)Мир Саейд Маруфлакрани 2, Амир Гафур 11, Милад Ебадипур 17, Мортеза Шарифи, Сейед Мусави 9, Али Шафией 9 - Махди Маранди-либеро (Моджтаба Мирзаджанпур 10, Фархад Салафзуун, Фархад Гаеми, Мохамадреза Нарзатпурталатапех-либеро)