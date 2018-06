Кливланд глобиха Тристан Томпсън 25 хиляди долара

Центърът на Кливланд Тристан Томпсън бе глобен с 25 000 долара от ръководството на Нацианалната Баскетболна Асоциация (НБА). Той предизвика спор в края на първата финална среща с Голдън Стейт, която отборът му загуби (114:124). Вицепрезидентът на лигата Кики Вандевеге обясни наказанието, като заяви, че Томпсън е показал невъздържано поведение срещу противников играч и решение на съдиите секунди преди края на срещата.

Tristan Thompson has been fined $25k for the altercation at the end of game 1 (ESPN)