Англия Арсенал се "огледа" в двама португалски национали 02 юни 2018 | 10:50 0 0 0 0 0 Крилото на Спортинг (Лисабон) Желсон Мартинс е попаднал в полезрението и трансферните планове на Арсенал, пишат днес медиите на Острова, както и най-авторитетното португалско издание "О'Жого". Фланговият футболист има контракт с португалския тим до 2022-а, в който фигурира и откупна клауза в размер на 52.7 милиона паунда. Той записа 46 срещи и 13 гола през току що завършилата кампания, което му донесе и повиквателна за португалския национален отбор за Световното първенство в Русия. "Артилеристите" проявяват интерес и към дефанзивния полузащитник на Спортинг - Вилиан Карвальо, който също е част от националната гарнитура на своята страна за Мондиал 2018. So i’m hearing that #Arsenal are after #SportingCP #GelsonMartins



I would be so happy if we got him. He is a young, fast, skilful winger with bags of potential! Obviously being a fellow countryman makes it even sweeter!



If true, this deal needs to be done before the World Cup! pic.twitter.com/bQXFr2sibB — Andre The Gooner (@AndreGooner) May 31, 2018

