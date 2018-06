Канада нанесе първа загуба на Италия (видео)

WHAT! A! RALLY!! Italy with impressive saves to stay in the point, but Canada is determined to put it away, and Ryan Sclater does just that!! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @VBallCanada pic.twitter.com/tooJiztrjY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

Мъжкият национален отбор на Канада постигна втора победа във Волейболната лига на нациите. "Кленовите листа" нанесоха първа загуба на олимпийския вицешампион Италия, след като ги надигра с 3:1 (22:25, 27:25, 25:23, 25:16) в първия си мач от турнира в Група 7 на Лигата, игран през изминалата нощ в аржентинския град Сан Хуан.В следващите срещи Канада ще играе срещу домакините от Аржентина, които остъпиха драматично на Иран с 2:3 гейма. "Скуадра адзура" пък ще спори с "персите". Двубоите са тази нощ (3 юни) съответно от 03,10 и 00,10 часа българско време.Момчетата на френския селекционер Стефан Антига тръгнаха решително в първия гейм, но въпреки това Италия успя да го вземе с 25:22 благодарение на Олег Антонов и звездата Османи Хуанторена. През втората част "адзурите" започнаха да имат колебания, капитанът Иван Зайцев бе прекалено слаб, както на сервис, така и в атака, и Канада измъкна гейма с 27:25. Независимо от силните сервиси на италианските играчи в третия гейм, "кленовите листа" издържаха и водени от разпределителя си Тайлър Сандърс стигнаха до успеха след 25:23. Канада продължи със силната си игра и да показва по-голямо желание за победа и в крайна сметка спечели с 25:16 и 3:1.Най-полезен за канадския тим стана Грейъм Виграс със 17 точки (1 блок, 2 аса и 88% ефективност в атака), а Стивън Маар добави още 15 точки (4 блока и 42% ефективност в атака) за победата. За "адзурите" Иван Зайцев (2 блока и 65% ефективност в атака) и Османи Хуанторена (2 блока и 52% ефективност в атака) реализираха 17 и 14 точки, но и това не помогна за успех.Тайлър Сандърс 1, Стивън Маар 15, Брадли Гънтър 3, Джейсън Дероко 9, Дейниъл Ван Доорн 5, Грейъм Виграс 17 - Блейър Бан-либеро (Райън Склатър 11, Лукас Ван Беркел 6, Брет Уолш, Николас Хоуг, Артър Шварц)Симоне Джианели 2, Иван Зайцев 17, Османи Хуанторена 14, Олег Антонов 8, Енрико Честер 3, Симоне Анцани 2 - Масимо Колачи-либеро (Симоне Пароди 6, Микеле Баранович, Даниеле Мацоне 2, Луиджи Рандацо)