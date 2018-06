Германия с първа победа в Лигата на нациите (видео + снимки)

German #13 Simon Hirsch fires down a 106.8 km/h ace as @TeamGER_Volley take control of the set 2 against China #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/Fp2FFUOXbs — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

Националният волейболен отбор на Германия записа първа победа в новата Лига на нациите. Европейският вицешампион, воден от италианската легенда Андреа Джани, обърна и се наложи над Китай с 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:21) в първата си среща от турнира в Група 8, играна снощи в зала "Атлас Арена" в полския град Лодз.За китайците това бе трета загуба в Лигата до момента. Днес (2 юни) Бундестимът ще играе силния тим на Франция, който вчера падна от домакините от Полша с 0:3. Китай пък ще излезе срещу "Дружина полска". Мачовете са съответно от 20,00 и 17,00 часа българско време.Благодарение на Чуан Цзян подкрепен от Либин Лиу Китай успя да спечели първия гейм с минималното 25:23. След това, обаче, лидерът на Германия Кристиян Фром се разигра и поведе тима си към първата победа в Лигата. Германските волейболисти имаха леки затруднения в началото на четвъртата част, но в крайна сметка стигнаха до успеха след 25:21 и 3:1.Кристиян Фром стана най-полезен за Бундестима с 19 точки (2 блока, 1 ас и 59% ефективност в атака) за победата. Симон Хирш (4 блока, 1 ас и 31% ефективност в атака) и Маркус Бьоме (3 блока, 1 ас и 75% ефективност в атака) пък добавиха 13 и 12 точки за успеха. За Китай Чуан Цзян заби страхотните 24 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за победа.Мен Лиу 1, Чуан Цзян 24, Шухан Рао 9, Даошуай Жи 5, Либин Лиу 12, Руантон Мяо - Цзяхуа Тон-либеро (Хайксян Ду 5, Лонхай Чен 1, Цзинин Жан)Лукаш Кампа 1, Симон Хирш 13, Кристиян Фром 19, Мориц Райхерт 9, Маркус Бьоме 12, Тобиас Крик 11 - Юлиян Ценгер-либеро (Рубен Шот 1, Ян Цимерман 1, Давид Зосенхаймер)