Марлон Мораеш помете Джими Ривера за 33 секунди

Марлон Мораеш (Браз) спря серията от 20 поредни победи на ММА сензацията Джими Ривера (САЩ) на галавечерта от веригата UFC в Ютика (САЩ). Основният мач в категория петел приключи за изненадващите 33 секунди.

Marlon Moraes sounds so sweet and innocent, not intimating at all, but he will KO you dead. #UFCUtica pic.twitter.com/yG8RD94tO0 — Alex Scaffidi (@alex_scaffidi) 2 юни 2018 г.

Бразилецът пласира феноменален хай кик в главата на своя противник. Американецът беше свален в нокдаун. Веднага след това Мораеш се хвърли и стовари още няколко удара, които накараха рефера Дан Мираглиота да спре срещата.

Marlon Moraes is fucking insane, :33 seconds are you kidding. On some body that has been on a 20 fight win streak #UFCUitca — Calavaso (@Houston_Denzel) 2 юни 2018 г.

Това беше трета поредна победа на Мораеш. С успеха той почти сигурно ще получи шанс да асе бие за титлата на организацията в категория петел. За пръв път в своята кариера Ривера беше отказан.