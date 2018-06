Бразилия с лесна победа над Република Корея (видео + снимки)

NO YOU DON'T! Brazil's Evandro goes for the big spike, but Kim Kyumin denies with the big block for Korea! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/0LEmubc41A — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

Олимпийският волейболен шампион Бразилия постигна лесна трета победа в Лигата на нациите. "Селесао" се наложи безапелационно над Република Корея с 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) в първия си мач от турнира в Група 6 на Лигата, на който е домакин в Гояния, игран късно снощи.Днес (2 юни) от 14,35 часа българско време Бразилия ще излезе срещу Япония, която снощи допусна пълен обрат от 2:0 до 2:3 срещу САЩ, докато корейците ще играят с американците от 17,10 часа.Домакините от Бразилия започнаха чудесно и благодарение на центровете Исак Сантош и Едер Карбонера направиха страхотно шоу за феновете си в залата. Въпреки, че корейците имаха моменти на проблясъци, олимпийските шампиони видимо бяха с класи над тях и закономерно спечелиха с 3:0.Именно Исак Сантос (2 блока, 2 аса и 80% ефективност в атака) и Едер Карбонера (2 блока, 2 аса и 89% ефективност в атака) бяха най-полезни за Бразилия с по 12 точки за победата. За тима на Република Корея Кюмин Ким завърши с едва 8 точки.Уилям Аржона 1, Евандро Гера 10, Луис Фелипе Фонтелеш 8, Леонардо До Нашименто 6, Исак Сантош 12, Едер Карбонера 12 - Мурильо Ендрес-либеро 1Мин-Гю Ли, Джае-Хви Ким 3, Джисеок Джун 3, Кван-Им Джеон 7, Джае-Дук Сео 7, Кюмин Ким 8 - Минсу Джеон-либеро (Сун-Мин Муун 6, Таекею Хван 2, Сюн-Сук Квак 2, Хуи-Чае Сон 2, Сан-Ха Парк)