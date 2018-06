Англия Изписаха сър Алекс Фъргюсън от болница 02 юни 2018 | 01:23 - Обновена 0 0 0 0 0 Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън е бил изписан от болница и вече се възстановява в домашна обстановка. На 5 май 76-годишният шотландец претърпя спешна операция след мозъчен кръвоизлив. След три дни той беше изваден от състоянието на изкуствена кома, а на 9 май напусна интензивното отделение и продължи лечението си в обикновен стационар. Според публикацията на “Сън” Фъргюсън е обявил, че планира от началото на следващия сезон да продължи да посещава домакинските мачове на Манчестър Юнайтед, както и да гледа срещите от световното първенство в Русия, което стартира на 14 юни. Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7 — Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018 “Сър Алекс е победител и това беше битка, която нямаше как да загуби. Прогнозите за възстановяването му са много обещаващи и е въпрос на време да го видим отново в “Театъра на мечтите”, споделя близък до семейството пред изданието.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 661 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1