САЩ с фантастичен обрат срещу Япония в Лигата на нациите (снимки)

U.S. MEN WIN!! U.S. comes back from 2-0 deficit to beat Japan, 23-25, 13-25, 25-18, 25-20, 15-10. "It took a team effort to win the game" says Patch, who finishes with 15 points. #VNL pic.twitter.com/RQNn1zZhXx — USA Volleyball (@usavolleyball) June 1, 2018

U.S. Men win 4th set 25-20 vs Japan. Patch with 11 kills, Russell with 10. Jendryk with 6 blocks. Russell with 2. K Shoji and Jaeschke each w 2 aces WE ARE GOING 5! #VNL #pleasesendfood pic.twitter.com/2febW1Qh2h — USA Volleyball (@usavolleyball) June 1, 2018

U.S. Men struggle in 2nd set while Japan turns up the heat. #USAVmnt fall 25-13 and are down 2-0. Japan leads in attacks 20-18. U.S. has 25 errors while Japan has 13. K Shoji, Patch, Averill and Jaeschke have been brought in for U.S. #VNL pic.twitter.com/E8oh0fB5x6 — USA Volleyball (@usavolleyball) June 1, 2018

5555 #VNL #3 pic.twitter.com/3Tg6ECucRX — Hugo Granger-Weasley (@Thehewgawin) June 1, 2018 Именно Патч стана най-полезен за САЩ с 15 точки (1 блок и 64% ефективност в атака) за победата. Аарън Ръсел добави още 14 точки (2 блока, 1 ас и 42% ефективност в атака) за успеха. За "самураите" Юджи Нишида реализира 16 точки (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака), а Тацуя Фукузава (61% ефективност в атака) и Масахиро Янагида (61% ефективност в атака) реализираха по 14 точки, но и това не помогна за успеха.

ЯПОНИЯ - САЩ 2:3 (25:23, 25:13, 18:25, 20:25, 10:15)

ЯПОНИЯ: Наонобу Фуджи, Юджи Нишида 16, Тацуя Фукузава 14, Масахиро Янагида 14, Акихиро Ямаучи 1, Хаку Ри 7 - Тайчиро Кога-либеро (Исеи Отаке 1, Масахиро Секита, Кентаро Такахаши 1, Хироаки Асано 1)

Старши-треньор: ЮИЧИ НАКАГАИЧИ

САЩ: Мика Кристенсън, Матю Андерсън 5, Аарън Ръсел 14, Тори Дефалко 4, Джефри Джендрик 8, Дейвид Смит 5 - Ерик Шоджи-либеро (Кавика Шоджи 3, Бенджамин Патч 15, Томас Джаешке 9, Тейлър Ейвърил 8)

Волейболистите от националния отбор на САЩ записаха 4-а поредна победа в Лигата на нациите. Воденият от треньора Джон Спероу тим направи фантастичен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (23:25, 13:25, 25:18, 25:20, 15:10) срещу Япония в първия си мач от турнира в Група 6, игран тази вечер пред около 3000 зрители в бразилския град Гояния.За японците това бе втора загуба в Лигата. Утре (2 юни) американците ще играят с Република Корея, докато Япония ще излезе срещу домакините - олимпийските шампиони от Бразилия.След колебливото начало американският тим показа играта, на която е способен и сътвори невероятния обрат. В герой за САЩ се превърна диагоналът Бенджамин Патч, който влезе като резерва в края на втория гейм и поведе "янките" към победата.