Русия с измъчена победа над Австралия в София (видео + снимки)

Срещата изгледа и селекционерът на националния ни отбор Пламен Константинов. По-късно тази вечер от 20,00 часа България излиза срещу Сърбия в първия си двубой от надпреварата. Утре (2 юни) "Сборная" ще играе срещу "плавите" от 17,00 часа, а след това българските волейболисти ще спорят с "кенгурата".

We all love a good Spike. #Volleyball battle between @ausvolley & @russiavolley ongoing in Sofia #VNL #BePartOfTheGame pic.twitter.com/JLmktJVE1G — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

Началото на първия гейм започна малко по-добре за "Сборная", която поведе с 8:5 до първото техническо прекъсване. Австралия, обаче, успя веднага да изравни при 8:8 след ас на Пол Сандерсън и контра блок-аут на Линкълн Уилямс. Русия отново дръпна с 11:8 след три последователни грешки в атака на "кенгурата". Стигна се до ново равенство при 12:12 след силни изяви на Джордън Ричърдс, след което австралийците допуснаха нови грешки и 16:12 за руския тим. Контри на Егор Клюка и Дмитрий Мусерский - 18:12 и тайм-аут за Марк Лебедев и Австралия. Разликата се запази до 20:14 след нова атака на Клюка. В крайна сметка европейските шампиони от Русия без проблеми взеха гейма с 25:18 след атака в аут на Макс Стейпълс.

Bang bang! @russiavolley #18 Egor Kliuka is on fire this afternoon finishing off a rally with a slam dunk of a spike pic.twitter.com/vIKaPxfEyB — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

И втората част тръгна добре за Русия, която дръпна с 4:2, а след това с 8:4 благодарение на Антон Карпухов и грешки на "кенгурата". Руснаците продължиха да играят стабилно и задържаха преднината си до 16:11. Последваха силни минути за волейболистите на Австралия, които успяха да стопят изоставането си до 17:18. Прекъсването, което поиска треньора на Русия Сергей Шляпников, даде ефект и "Сборная" съумя да спечели гейма с 25:19 благодарение на отличната си игра на блокада и на Егор Клюка в атака.



Третата част стартира напълно равностойно и първото техническо прекъсване дойде при минимална преднина за Русия - 8:7 след атака на Романас Шкулявичус, който влезе като резерва в края на втория гейм. Последваха силни минути за "кенгурата", които обърнаха и поведоха с комфортното 16:12. Постепенно руснаците успяха да намалят до 17:16 след силна серия от сервиси на Иля Власов. Въпреки това, Австралия продължи със силната си игра и спечели с убедителното 25:18.

YAY!! @ausvolley fighting hard and making their coach happy #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/FpKViv13wg — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 1, 2018

Австралийците продължиха със силната си игра и в началото на четвъртия гейм и бързо поведоха с 6:2 след серия от сервиси на Линкълн Уилямс. Независимо от тайм-аута за Сергей Шляпников, техническата пауза дойде при 8:2 за "кенгурата". Постепенно Русия стопи пасива си до 10:8, а след това дори изравниха при 11:11 след отлични изяви на Константин Бакун и Антон Карпухов. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:15 за "Сборная" след успешна контра на Егор Клюка. Разликата леко нарасна до 19:17 след блокада на Власов, но след това се стигна до 19:19 след технично пускане на Джордън Ричърдс. След ново равенство при 20:20, Русия дръпна с 23:20, за да спечели с 25:22 и 3:1 след контра на звездата Дмитрий Мусерский.



Най-полезен за "Сборная" бе Егор Клюка със 17 точки (2 блока, 1 ас и 54% ефективност в атака) за победата. Звездата Дмитрий Мусерский добави още 11 точки (2 блока, 1 ас и 89% ефективност в атака) за успеха. За Австралия над всички бе Линкълн Уилямс с 22 точки (5 аса! и 41% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за победа. АВСТРАЛИЯ - РУСИЯ 1:3 (18:25, 19:25, 25:18, 22:25)

АВСТРАЛИЯ: Харисън Пийкок, Линкълн Уилямс 22, Джордън Ричърдс 13, Пол Сандерсън 9, Трент О'Деа 6, Бо Грейъм 4 - Люк Пери-либеро (Макс Стейпълс 1, Аршдийп Досандж 4)

Старши-треньор: МАРК ЛЕБЕДЕВ

РУСИЯ: Игор Кобзар, Константин Бакун 6, Егор Клюка 17, Антон Карпухов 4, Дмитрий Мусерский 11, Игор Филипов 6 - Александър Соколов-либеро (Александър Маркин 1, Романас Шкулявичус 1, Алексей Кабешов-либеро)

