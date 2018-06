Фенът на Евертън, ударил вратаря на Лион, отива в затвора

Запалянкото на Евертън, Майкъл Фицпатрик, който удари вратаря на Лион Антони Лопес, държейки детето си в другата ръка, беше осъден на затвор за 8 седмици заради нападението.

Инцидентът се случи по време на двубоя между “карамелите” и французите от Лига Европа през миналия октомври. Заради това, че по същото време държеше дете, фенът получи и 6-годишна забрана да посещава футболни срещи.

BREAKING: Everton fan who attacked Lyon player while holding a CHILD is jailed https://t.co/J8Ej5HaqfU