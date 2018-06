Мондиал 2018 Австралия загря за Световното със солидна победа над Чехия 01 юни 2018 | 18:19 0 0 0 0 0 FT: AUS 4 - 0 CZE



Andrew Nabbout scores his first international goal as Australia outclass Czech Republic in a pre @FIFAWorldCup friendly in Austria! pic.twitter.com/EWuqHhsRpV — AFC (@theafcdotcom) June 1, 2018 Матю Леки вкара вкара първото попадение за победата на Австралия с 4:0 срещу Чехия в контрола. Нападателят на Херта Берлин откри резултата в 32-ата минута на стадиона в австрийския град Санкт Пьолтен. Андрю Набут удвои в 54-ата минута, а Леки направи резултата класически 15 минути преди края на срещата. Футболистите на Берт ван Марвайк стигна и до четвърти гол в минутите до края на срещата. Якуб Югас прати топката в собствената си мрежа при опит да изчисти. Австралия се изправя срещу Франция, Дания и Перу в група C на Световното първенство. На 9 юни е последната контрола на тима преди старта срещу Унгария.

