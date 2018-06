Тенис Вожняцки прегази французойка в Париж 01 юни 2018 | 17:52 0 0 0 0 0 A second successive grand slam title is still on the cards for Caroline Wozniacki



The Australian Open champion has yet to drop a set at #RG18 after beating Pauline Parmentier 6-0 6-3 in the third round pic.twitter.com/OnVRoRIShm — Omnisport (@OmnisportNews) June 1, 2018

Вожняцки спечели първите 11 гейма в мача, след което загуби три поредни, но това не се оказа фатално. Срещата беше прекъсната за кратко заради дъжд при резултат 2:0 за Вожняцки и 40:40 във втория сет. .@CaroWozniacki eases past Parmentier and into the second week of @rolandgarros -->https://t.co/qvvAmKZNVq pic.twitter.com/YxZEojgzkV — WTA (@WTA) June 1, 2018

Следващата съперничка на датчанката е номер 14 Даря Касаткина (Русия), което елиминира Мария Сакари (Гърция) с 6:1, 1:6, 6:3 за 1:37 часа. Номер 26 Барбора Стрицова (Чехия) победи сънародничката си Катерина Синякова с 6:2, 6:3 и също продължава напред. Шампионката от Откритото първенство на Австралия Каролине Вожняцки се класира за четвъртия кръг на "Ролан Гарос". Датчанката разгроми Полин Парментие (Франция) с 6:0, 6:3 за 78 минути.Вожняцки спечели първите 11 гейма в мача, след което загуби три поредни, но това не се оказа фатално. Срещата беше прекъсната за кратко заради дъжд при резултат 2:0 за Вожняцки и 40:40 във втория сет.Следващата съперничка на датчанката е номер 14 Даря Касаткина (Русия), което елиминира Мария Сакари (Гърция) с 6:1, 1:6, 6:3 за 1:37 часа. Номер 26 Барбора Стрицова (Чехия) победи сънародничката си Катерина Синякова с 6:2, 6:3 и също продължава напред.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 68

1