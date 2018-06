Тенис Григор Димитров остава извън топ 8 в “Надпреварата за Лондон” 01 юни 2018 | 17:28 - Обновена 0 0 0 0 2 Still yet to make the fourth round at Roland-Garros...



Fourth seed Grigor Dimitrov is dismissed 7-6(4) 6-2 6-4 by @FerVerdasco



: @rolandgarros #RG18pic.twitter.com/tTwrVTZDjU — Tennis TV (@TennisTV) June 1, 2018

Димитров отпадна в 3-и кръг на “Ролан Гарос” и събра 1365 точки в рамките на 2018-а, което го оставя засега на 10-а позиция, но може да бъде изместен от някого измежду Кайл Едмънд, Кей Нишикори, Пабло Кареньо Буста, Диего Шварцман или Давид Гофен, както и от някой изненадващ участник на полуфиналите или финала. .@GrigorDimitrov's match against @JaredD = fav moment of the day. #RG18 #MyTennisLife pic.twitter.com/Lxv4wFjl5U — Tennis Channel (@TennisChannel) May 30, 2018

Разликата до осмия Джон Иснър не е голяма (45 точки), като Димитров ще може да се надява на повече успехи по време на краткия сезон на трева и последвалия го сезон на твърди кортове.

Топ 10 в “Надпреварата на Лондон” засега:

1. Александър Зверев - 3315

2. Рафаел Надал - 3130

3. Роджър Федерер - 3110

4. Хуан Мартин дел Потро - 2390

5. Марин Чилич - 2100

6. Доминик Тийм - 1875

7. Кевин Андерсън - 1530

8. Джон Иснър - 1410

9. Чонг Хьон - 1380

