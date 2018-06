Бойни спортове Еди Хърн за Пулев - Уайт: Възможно е да е в България, но мач в София не може да избие инвестициите 01 юни 2018 | 17:09 - Обновена 0 0 0 0 5



“В разговори сме с победителя в търга относно различните възможности за съвместна работа и към момента сме насочили усилията си към организирането на точно този двубой. Имаме вариант за бой с Луис Ортис, но засега работим за уреждането на мач с Пулев за август или може би септември”, каза Хърн пред Sky Sports.



“Много зависи от изискванията на другата страна. Ако искат да направят мача в България - добре. Няма да угаждаме за всичко на “Epic”, но това не значи, че няма да идем там. С оглед на сумата, която са предложили обаче не виждам как ще могат да избият парите с мач там, освен ако не са направили отделна сделка с Пулев, за което ние няма как да знаем”, каза още Един.



Първоначално се очакваше, че боят ще бъде на 28 юли в Англия и в момента Уайт се готви за мач именно тогава. Това обаче няма как да се случи, ако се договори среща с Пулев за август или септември.



"Имаме време до понеделник да решим какво ще правим за 28 юли. Не съм сигурен, че има вариант да докараме Пулев в Англия тогава. Дилиън тренира за на тази дата, но ако ще се бие с българина през август или септември, тогава няма как да има мач няколко седмици преди това”, завърши Хърн.

