Германия Германците са изправени пред огромна глоба при разплитане на аферата със световното първенство 01 юни 2018 | 16:39 0 0 0 1 0 Германският футболен съюз (ДФБ) може да получи сериозна глоба, ако трима от бившите й служители бъдат признати за виновни по делото за укриване на данъци, свързано със световното първенство през 2006-а година. Прокурорът Надя Нийсен заяви, че санкцията може да стигне до 10 милиона евро. Обвинени в делото във Франкфурт са бившите президенти Волфганг Нийрсбах и Тео Цванцигер, бившият генерален секретар Хорст Шмид и един швейцарец, който е бивш член на ФИФА. Те са задвижили плащане в размер на 6.7 милиона евро от ДФБ към ФИФА, което е било описано като дарение за културно мероприятие, което не се е състояло, а освен това са избегнати и плащания на данъци. Следователите предполагат, че тези 6.7 милиона са послужили за връщане на заем, който Роберт Луис-Драйфус, бивш шеф в Адидас, е отпуснал на президента на организационния комитет Франц Бекенбауер. По същото време подобно плащане е било извършено от сметката на Бекенбауер към компания, собственост на Мохамед Бин Хамам от Катар. За какво са послужили тези пари е най-важният и все още неразкрит случай в аферата. Top DFB officials Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger charged with tax evasion over 2006 World Cup | Sports| German football and major international sports news | DW | 23.05.2018 https://t.co/LBLdQhwYMv — WåshéKõdä.com (@WasheKoda) May 23, 2018 0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1410

1