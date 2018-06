Тенис Зверев оцеля в нов петсетов трилър на “Ролан Гарос” 01 юни 2018 | 16:14 - Обновена 0 0 0 0 4 Поставеният под номер 2 в основната схема Александър Зверев оцеля във втори пореден петсетов трилър на “Ролан Гарос”, за да постигне първата си победа над тенисист от топ 50 на “Голям шлем”. Германецът осъществи обрат от 2:4 и 5:6 и сервис на противника в четвъртия сет, а после спаси и два мачбола в петия (както и три “скрити” мачбола преди това), за да елиминира Дамир Джумхур - 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(3), 7:5 и да се класира на осминафиналите в Париж. Sascha Zverev saves match point en route to a thrilling victory against Damir Dzumhur.



Reaches first R16 in Paris 6-2 3-6 4-6 7-6(3) 7-5.#RG18 pic.twitter.com/92Ls4ul98C — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2018 A first top 50 Grand Slam win for Sascha



Zverev saves MP as he beats Damir Dzumhur 6-2 3-6 4-6 7-6 7-5 to reach #RG18 fourth round pic.twitter.com/RuZvxSX43c — Tennis TV (@TennisTV) June 1, 2018

В решителната пета част Зверев поведе с 3:1 гейма, но това не отказа Джумхур. Напротив, в следващите минути босненецът заигра много по-добре и имаше инициативата на централния корт и изравни за 4:4.

Два гейма по-късно Джумхур достигна до мачбол при 5:4 и 40:30, но той бе отразен от Зверев, което доведе до нов обрат в мача. And we're going 5!



Sascha Zverev takes a thrilling fourth set in a tiebreak 7-6(3). Grab that popcorn, folks...#RG18 pic.twitter.com/KIPYaOYwqu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2018

Още в следващия гейм Зверев на свой ред проби, а след това успя да затвори и срещата на свой сервис. В следващия кръг германецът ще играе срещу победителя от мача между Лука Пуий (Франция) и Карен Хачанов (Русия), който е по-късно днес. Direction les 8e de finale pour @keinishikori ! Victoire 6-3 6-1 6-3 pour le Japonais face à Gilles Simon. Thiem ou Berrettini au prochain tour pour Nishikori. #RG18 pic.twitter.com/skGv8Twzx8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2018

