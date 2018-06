Тенис Мадисън Кийс отново е във втората седмица на "Ролан Гаорс" 01 юни 2018 | 15:55 - Обновена 0 0 0 0 0 .@Madison_Keys extends her winning record over Osaka to 3-0 to reach @rolandgarros round 4--> https://t.co/GVmWIT2Rip pic.twitter.com/aEQuYjRkaP — WTA (@WTA) June 1, 2018

Кийс пласира 30 печеливши удара срещу само 8 за съперничката си и направи четири пробива в мача. Американката спечели набързо първия сет и поведе с пробив с 3:1 във втория, след което настъпи спад в играта й. Осака стигна до обрат, след като взе три поредни гейма. Кийс сервираше за победата при 5:4 и пропиля мачбол. В последвалия тайбрек тя изоставаше с 1:4, но спечели последните три точки, а с това и двубоя, след като Осака не се възползва от две възможности да вземе втората част.

В четвъртия кръг Кийс ще играе срещу победителката от мача между Елина Свитолина (Украйна) и Михаела Бузарнеску (Румъния). Юлия Путинцева от Казахстан също се класира за четвъртия кръг след успех срещу Ван Цян (Китай) с 1:6, 7:5, 6:4 за 2:18 часа. .@DKasatkina's 10th clay court win of the year takes her into the @rolandgarros fourth round--> https://t.co/XYneOzJWyq pic.twitter.com/pxywIcQzpo — WTA (@WTA) June 1, 2018

